24 Tem 2021 - 15:22- Gündem G: 24 Tem 2021 - 15:23

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi başvuruları sürüyor

Çocukların gelişimine katkı sunmak için İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 2 Ağustos’ta açılacak olan Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi’ne başvurular tüm hızıyla sürüyor
Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi başvuruları sürüyor mask

Çocukların gelişimine katkıda bulunmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve grup içerisinde uyumlu çalışma becerilerini arttırmak amacıyla İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi açılacak. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösterecek olan atölyede pandemi nedeniyle sosyal hayattan uzak kalan çocuklar hem sosyalleşecek, hem de kendilerini geliştirecek.  

2 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

İlkokul ve orta okul öğrencilerinin katılabileceği ve 2 Ağustos’ta başlayacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nde çocuklara; kurallara uyma, sabır, sorumluluk, saygı, doğruluk, dürüstlük ve yardımlaşma gibi değerleri katmak; çocukların stratejik düşünme, grupla uyumlu çalışma, analitik düşünme, dikkat-konsantrasyon, yaratıcılık ve bağlantısal düşünme becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

KAYIT İÇİN SON BİR HAFTA

8 Temmuz’da başvuruları alınmaya başlayan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’ne fiziksel ve psikomotor açıdan temel becerileri gerçekleştirebilecek tüm ilk ve orta okul seviyesindeki İzmitli çocuklar katılabilecek. Çocuklarını akıl ve zeka oyunları atölyesine getirmek isteyen aileler izmit.bel.tr adresinden veya 262 318 00 00 (dahili 4704-4705) hatlı telefon numarasını arayarak kayıt yaptırabilecek. 

# aile, eğitim, İzmit belediyesi, Okul, Kadın

24 Tem 2021 - 15:22 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.070.380 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 88. yıldönümü kutlandı mask
Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 88. yıldönümü kutlandı
Körfez’in altyapı çalışmaları sürüyor mask
Körfez’in altyapı çalışmaları sürüyor
Gebze'de 15.855 m² arsa ihaleyle satılacak mask
Gebze'de 15.855 m² arsa ihaleyle satılacak
Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık mask
Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık
Gülümse Kafe’de yüzler yerel müzisyenlerle gülümsedi mask
Gülümse Kafe’de yüzler yerel müzisyenlerle gülümsedi
Yeni vaka sayısı patladı! mask
Yeni vaka sayısı patladı!
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL