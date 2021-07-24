Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi başvuruları sürüyor

Çocukların gelişimine katkıda bulunmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve grup içerisinde uyumlu çalışma becerilerini arttırmak amacıyla İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi açılacak. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösterecek olan atölyede pandemi nedeniyle sosyal hayattan uzak kalan çocuklar hem sosyalleşecek, hem de kendilerini geliştirecek.

2 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

İlkokul ve orta okul öğrencilerinin katılabileceği ve 2 Ağustos’ta başlayacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nde çocuklara; kurallara uyma, sabır, sorumluluk, saygı, doğruluk, dürüstlük ve yardımlaşma gibi değerleri katmak; çocukların stratejik düşünme, grupla uyumlu çalışma, analitik düşünme, dikkat-konsantrasyon, yaratıcılık ve bağlantısal düşünme becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

KAYIT İÇİN SON BİR HAFTA

8 Temmuz’da başvuruları alınmaya başlayan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’ne fiziksel ve psikomotor açıdan temel becerileri gerçekleştirebilecek tüm ilk ve orta okul seviyesindeki İzmitli çocuklar katılabilecek. Çocuklarını akıl ve zeka oyunları atölyesine getirmek isteyen aileler izmit.bel.tr adresinden veya 262 318 00 00 (dahili 4704-4705) hatlı telefon numarasını arayarak kayıt yaptırabilecek.