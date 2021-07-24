Kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Gebze Mevlana Mahallesi 839/3 Sokak'ta bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, etrafındaki betonu kırdıkları boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.