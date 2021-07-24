24 Tem 2021 - 17:14- Gündem G: 24 Tem 2021 - 17:16

Kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı mask

Gebze Mevlana Mahallesi 839/3 Sokak'ta bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, etrafındaki betonu kırdıkları boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.
# Sokak

24 Tem 2021 - 17:14 - Gündem

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