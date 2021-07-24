Arpacı: “İstersen olmazsın denemez”

Covd-19 salgının etkileri sürerken; devam eden aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesi İle pandemininsona ermesine ilişkin umutlar çoğaldı. Aşı dağıtımı devam ederken; mevcut şartlar altında, aşının zorunlu bir uygulama haline getirilip getirilmeyeceği ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak İzmit Belediye Meclisi MHP’li Meclis Üyesi Doktor Ayhan Arpacı farklı bir bakış açısı ile yorumda bulundu.

“İSTERSEN OLMAZSIN DENEMEZ”

Konuyla ilgili paylaşımda yapan Arpacı “Alkollü araç kullanan kişiye ceza kesilir ve trafikten men edilir. Bu ceza sadece kendisinin değil diğer insanların hayatınıda tehlikeye attığı içindir Aynı şekilde aşı olmayan insanada bu senin kendi vücudun ister aşı olursun istersen olmazsın denemez” ifadelerini kullandı.