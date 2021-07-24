Yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Temmuz verilerine göre, 221 bin 463 test yapıldı.

12 BİNİ AŞTI

Vaka sayılarında ise korkutan atış sürüyor. Son 24 saatte, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 58 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 383 kişi sağlığına kavuştu.

“BU DURUM HASTANE YATIŞLARINA DA YANSIYABİLİR”

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.44, ikinci doz ortalaması yüzde 36.19, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 65 milyon 594 bin 807 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.