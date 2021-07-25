25 Tem 2021 - 09:37- Gündem G: 25 Tem 2021 - 09:40

Türkiye'de 22 milyon kişi aşısız!

Türkiye'de 18 yaş üzeri Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı hakkına sahip olup bir doz aşısını olmayan kişi sayısı 22 milyondan fazla. İkinci doz zamanı geldiği halde aşısını yaptırmayan ise beş milyon kişi bulunuyor. Uzmanlar, "Aşısızlar hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığından ve hayatından sorumlu lütfen aşı olun" çağrısı yaptı.
Türkiye'de 22 milyon kişi aşısız! mask

Türkiye’nin nüfusu 2020 yılı verilerine göre 83 milyon 614 bin 362 kişi. 17 yaş altındaki nüfus 21 milyon 543 bin 940, 17 yaşındakiler ise 1 milyon 206 bin 717. 17 yaşındaki gençlerin 703 bininin yılın ilk 7 ayında 18 yaşına girdiği varsayımıyla, şu an itibariyle 18 yaş altı nüfus 22 milyon 247 bin 858 olarak hesaplanıyor. Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada, 18 yaş üstü nüfusta olup henüz hiç aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu söyledi. Aşısızların bu yüksek oranı, vakaların yeniden artışa geçmesinde de etken olarak görülüyor. Bu nedenle uzmanlar, vatandaşı aşıya çağırıyor.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre aşılama hızının tüm dünyada henüz aynı olmadığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, "Doğu’da aşılama çok düşükken, Batı’da bu oran daha yüksek. Aşılama hızı her yerde aynı olmadıkça salgının hızı düşse bile hastalığın görülmesi kalıcı hale gelir. Hala aşısını yaptırmayanların salgının devam etmesi ve ölümlerden kendilerini de sorumlu hissetmeleri gerekiyor" dedi.

Vatandaşları aşıya yönlendirmek için 'bedava bilet önerisinde bulunan Balık, "Çift doz aşılı olanlara, konserlerde, maçlarda ücretsiz bilet verilsin. Örneğin kura ile koltukların yüzde 20’si verilebilir. Telefon şirketleri ücretsiz bir miktar kontör verebilir. Belediyeler yaz konserlerine başladılar, sadece çift doz aşılı olanları alabilirler. Bu tip ödüllendirmeler ülkemizde kararsız gençleri aşıya yöneltmede işe yarayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yasaklamaların olmamasının tek yolunun aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü ise "Şu anda ABD’de Colorado eyaletindeyim. Buranın nüfusu 6 milyona yakın. Nüfusun yüzde 54 kadarı çift doz aşısını olmuş durumda. İnsanlar pandemiyi neredeyse arkalarında bırakmış gibi görünüyor. Sadece toplu taşımada maske takmak zorunlu. Onun dışında diğer tedbirler uygulanmıyor" diye konuştu.

Colorado'da delta varyantına rağmen vaka sayılarının düşük olduğunu da belirten Özlü, "Günlük vaka sayıları 300 civarında ama hiç ölüm yok. Hasta olanlar ve ölüm bulguları sadece aşızızlar arasından çıkıyor. Aşının nasıl işe yaradığını burada görebiliyorsunuz" dedi.
# fahrettin koca, aşı, sağlık, maske, Delta

25 Tem 2021 - 09:37 - Gündem

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