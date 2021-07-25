25 Tem 2021 - 09:45- Gündem G: 25 Tem 2021 - 09:48

"Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı ve tedbirlere yeniden dönülmesi gerektiğini bildirdi.
"Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü vaka sayısı 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” ifadelerini kullandı.
# fahrettin koca, aşı, sağlık

25 Tem 2021 - 09:45 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Ziyaa - Derhal turist girişi yasaklansın.sosyal mesafe denetimleri maske denetimleri başlasın.yoksa kendi halkının sağlığını önemsemez iseniz okulları rant için ilk başta açsanız bile geri kapatacaksiniz.sonrada bu sorumsuz davranışı yine millete ödetmek icin eve tikayacaksiniz kurallara herkes gibi siyasilerde uyacak dokunulmazlık burada işletilmeyecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Temmuz 10:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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