"Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim"

Ziyaa - Derhal turist girişi yasaklansın.sosyal mesafe denetimleri maske denetimleri başlasın.yoksa kendi halkının sağlığını önemsemez iseniz okulları rant için ilk başta açsanız bile geri kapatacaksiniz.sonrada bu sorumsuz davranışı yine millete ödetmek icin eve tikayacaksiniz kurallara herkes gibi siyasilerde uyacak dokunulmazlık burada işletilmeyecek.