25 Tem 2021 - 09:58- Gündem G: 25 Tem 2021 - 10:00

Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Araç kiralama hizmeti alınacak
Araç kiralama hizmeti alınacak mask

MEB TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 1735 ÖĞRENCİNİN 18 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 97 HAT ( 114 ARAÇ) İLE 182 İŞ GÜNÜ TAŞIMALI EĞİTİM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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# eğitim

25 Tem 2021 - 09:58 - Gündem

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