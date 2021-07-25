25 Tem 2021 - 09:59- Gündem G: 25 Tem 2021 - 10:04

Hastane kantini kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Hastane kantini kiraya verilecek

25 Tem 2021 - 09:59 - Gündem

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