Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Sabriye-Oktay Aygür’ün Karamürsel Belediyesinde Basın Yayın sorumlusu olarak çalışan oğulları Ferhat ile, yine İlçenin tanınmış ailelerinden Hasniye-Recep Aksoy çiftinin kızları İrem Aksoy dünya evine girdi. Karamürsel Vonal Kır Bahçesinde gerçekleştirilen düğünde genç çiftin nikahlarını Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Yıldırım, ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini takdim etti. Ferhat Aygür’ün düğünü Karamürsel’in siyaset ve tanınmış simalarını bir araya getirdi.
25 Tem 2021 - 11:01- Yaşam Güncelleme: 25 Tem 2021 - 11:03
Ferhat Aygür dünya evine girdi
Karamürsel Belediyesi Basın Yayın Sorumlusu Ferhat Aygür, İrem Aksoy ile evlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.