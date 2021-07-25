Ferhat Aygür dünya evine girdi

Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Sabriye-Oktay Aygür’ün Karamürsel Belediyesinde Basın Yayın sorumlusu olarak çalışan oğulları Ferhat ile, yine İlçenin tanınmış ailelerinden Hasniye-Recep Aksoy çiftinin kızları İrem Aksoy dünya evine girdi. Karamürsel Vonal Kır Bahçesinde gerçekleştirilen düğünde genç çiftin nikahlarını Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Yıldırım, ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini takdim etti. Ferhat Aygür’ün düğünü Karamürsel’in siyaset ve tanınmış simalarını bir araya getirdi.