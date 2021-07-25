Çenesuyu'na yeni zam geldi

Derince Belediyesi’nin şirketi Çenesuyu A.Ş, artan maliyetler karşısında Kaşık Tesisleri’nde satılan paket ürünlere nisan ayında zam yapmıştı. O dönem koli başına 1 lira zam uygulamasına giden Çenesuyu A.Ş, özellikle plastik şişe, kapak ve ambalajdaki yüksek artışlar nedeni ile ürünlerine yeniden zam yapmak zorunda kaldı. 6’lı 1.5 litrelik, 12’li yarım litrelik ve 33 cc’lik paketlerin fiyatları, 6 liradan 6.5 liraya yükseltildi. 4’lü 5 litrelik kolinin fiyatı da 12 liradan 13 liraya yükseltildi. Damacana fiyatlarında ise herhangi bir artışa gidilmedi.