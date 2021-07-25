Çenesuyu'na yeni zam geldi

Derince Belediyesi’nin şirketi Çenesuyu A.Ş, artan maliyetler karşısında Kaşık Tesisleri’nde satılan paket ürünlere nisan ayında zam yapmıştı. O dönem koli başına 1 lira zam uygulamasına giden Çenesuyu A.Ş, özellikle plastik şişe, kapak ve ambalajdaki yüksek artışlar nedeni ile ürünlerine yeniden zam yapmak zorunda kaldı. 6’lı 1.5 litrelik, 12’li yarım litrelik ve 33 cc’lik paketlerin fiyatları, 6 liradan 6.5 liraya yükseltildi. 4’lü 5 litrelik kolinin fiyatı da 12 liradan 13 liraya yükseltildi. Damacana fiyatlarında ise herhangi bir artışa gidilmedi.
# Çenesuyu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.