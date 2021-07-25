25 Tem 2021 - 11:38- Spor G: 25 Tem 2021 - 11:40

Mehmet Akif Oker devam ediyor
Mehmet Akif Oker devam ediyor mask

Kocaelispor ile geçen sezonun devre arasında anlaşan genç fizyoterapist Mehmet Akif Oker kulüple yaptığı görüşmede yeni sezonda devam edemeyeceğini belirtmiş ve ipler kopma noktasına gelmişti. Kocaelispor’da iyi bir ortamın olması, teknik kadro, futbolcu ve personelin samimiyeti ile iyi niyeti Oker’in görevine devam etmesini de beraberinde getirdi. Bolu kampına rötarlı da olsa katılım sağlayan Mehmet Akif Oker görevine kaldığı yerden devam etti.
# Kocaelispor

25 Tem 2021 - 11:38 - Spor

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