25 Tem 2021 - 12:04- Spor G: 25 Tem 2021 - 12:08

Rakip İstanbulspor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Rakip İstanbulspor mask

Sezon öncesi hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdüren Kocaelispor, buradaki ilk toplamdaki üçüncü antrenman maçını yarın (Pazartesi) 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile oynayacak. Bolu Von Otel 1 no’lu sahadaki maç saat 16.30’da başlayacak. Bu maçta sakatlıkları bulunan Hasan Hatipoğlu ve Taha Batuhan ile gribal enfeksiyona yakalanan Musa Nizam forma giyemeyecek.

YENİLER MERAK EDİLİYOR

Hafif sakatlığı bulunan Semih’in durumu gün içinde belli olacak. Son teni transferler Mehmet Taş ve kaleci Korcan’ın da süre bulması bekleniyor. Kocaelispor, Erzurum kampında iki maç yapmış ilk maçında Antalyaspor’u Bahatin’in golü ile 1-0, Çaykur Rizespor’u da Dino (P), Bahattin ve Dilaver’in golleri ile 3-2 mağlup etmişti. Yeşil siyahlıların skorlardan öte oyunu ile de olumlu görüntü vermişti.

ANTRENMAN MAÇI

KOCAELİSPOR – İSTANBULSPOR

YER: Bolu Von Otel sahası

SAAT: 16.30

SAKATLAR: Hasan Hatipoğlu, Taha Batuhan Yayıkcı

HASTALIĞI BULUNAN: Musa Nizam

DURUMU BELİRSİZ: Semih Karadeniz

# Kocaelispor

25 Tem 2021 - 12:04 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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