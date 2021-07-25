Rakip İstanbulspor

Sezon öncesi hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdüren Kocaelispor, buradaki ilk toplamdaki üçüncü antrenman maçını yarın (Pazartesi) 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile oynayacak. Bolu Von Otel 1 no’lu sahadaki maç saat 16.30’da başlayacak. Bu maçta sakatlıkları bulunan Hasan Hatipoğlu ve Taha Batuhan ile gribal enfeksiyona yakalanan Musa Nizam forma giyemeyecek.
YENİLER MERAK EDİLİYOR
Hafif sakatlığı bulunan Semih’in durumu gün içinde belli olacak. Son teni transferler Mehmet Taş ve kaleci Korcan’ın da süre bulması bekleniyor. Kocaelispor, Erzurum kampında iki maç yapmış ilk maçında Antalyaspor’u Bahatin’in golü ile 1-0, Çaykur Rizespor’u da Dino (P), Bahattin ve Dilaver’in golleri ile 3-2 mağlup etmişti. Yeşil siyahlıların skorlardan öte oyunu ile de olumlu görüntü vermişti.
ANTRENMAN MAÇI
KOCAELİSPOR – İSTANBULSPOR
YER: Bolu Von Otel sahası
SAAT: 16.30
SAKATLAR: Hasan Hatipoğlu, Taha Batuhan Yayıkcı
HASTALIĞI BULUNAN: Musa Nizam
DURUMU BELİRSİZ: Semih Karadeniz
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.