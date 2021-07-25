Kanlı dere üzerinden Gebze Belediyesine eleştiri

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Gebze sınırları içerisinden bulunan Riva Deresi'nin kanla kirletilmesi üzerinden Gebze Belediyesi'ne sert eleştiriler yöneltti. Bölgedeki kurban kesim merkezleri Belediyeden izin almalarına rağmen kurban kanlarını dereye akıttı. Dereden oluk oluk akan kan, bölgedeki çiftçileri de zor durumda bıraktı.

“HAYVAN BAŞI PARA ALDILAR”

Bölgede kötü kokuya da sebep olan kirlenmeye tepki gösteren İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, “Savunduğunuz Tüm Değerlerin İçini boşaltmaya devam ediyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Uluköylü açıklamasında, “Denizli Göleti’ndenÖmerli Barajına akan Riva Deresinin Mübarek Kurban Bayramı sonrası görüntüsü utanç verici. Riva Deresi Cumaköy-Ovacık- Kadıllı ve Yediyergüzergahını takiben İstanbul’a devam ederek Ömerli Barajına dökülür. Gebze Belediyesi, sınırlarındaki Riva Deresinin geçtiği köylerde Riva Deresi civarındaki bölgede hayvan başı para alarak ayırt etmeksizin Kurban Kesim Ruhsatı verdi” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ MAHSULÜNÜ SULAYAMIYOR”

Sözlerine devam eden İlçe Başkanı Uluköylü, “Dereboyu kesim yapan kurban besicileri özellikle dere güzergahını seçmekte çünkü pisliklerini dereye boşaltmak onlar için en kolayı. Bu derenin temizlenmesi haftalar sürüyor ve çiftçi mahsulünü sulayamıyor. Çevreye yayılan pis kokudan köylerde yaşayan vatandaş nefes alamaz durma geliyor” dedi.

“NERDEN, NASIL GELİRSE GELSİN PARA”

Sözlerinin devamında Gebze Belediyesine yüklenen Uluköylü, “Peki siz Gebze Belediyesini yönetenler, dere güzergahında tarım yapan çiftçiyi köylüyü hiçmi düşünmezsiniz, verdiğiniz kesim ruhsatlarının sonuçlarını hiç mi düşünmezsiniz,denetim yapmak hiç mi aklınıza gelmez? Bu kan, bu kirli görüntü hiç mi rahatsız etmez sizi? Ama sizin aklınıza gelmez. Çünkü; sizin için varsa yoksa para ve rant.Nerden, nasıl gelirse gelsin para. Devlet kurumlarını şirket gibi, AVM gibi yönetmekten gözünüz dönmüş, çevreye verdiğiniz zararın farkında bile değilsiniz” şeklinde konuştu.