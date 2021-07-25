25 Tem 2021 - 13:25- Gündem G: 25 Tem 2021 - 13:28

El Bab’da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 2 Mehmetçiği şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
El Bab’da 7 terörist etkisiz hale getirildi mask

Fırat Kalkanı bölgesindeki askeri araca teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştı. Olayın ardından bölgedeki terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alınmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bölgedeki operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

“EN AZ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

“Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.

“ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ”

*Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

25 Tem 2021 - 13:25 - Gündem

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