Eray Şamdan Tokyo’da Kocaelispor atkısını açacak

Tokyo’da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarında ülkemizi ve ilimizi karate branşında temsil edecek olan 24 yaşındaki Eray Şamdan, hem Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak hem de Kocaelispor atkısını Tokyo’da açmak için elinden gelen mücadeleyi vereceğini belirtti

KOCAELİSPOR ATKISI AÇACAK

Türk karatesinin ve Kocaeli’nin gururu olan milli sporcumuz Eray Şamdan ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek. Karate branşında 67 kilo kumitede madalya mücadelesi verecek olan yıldız sporcu Spor41’e özel açıklamalar yaptı. Eray, Türkiye’ye altın madalya ile dönmeyi çok arzuladığını belirtti ve kendisine hediye edilen Kocaelispor atkısını da Türk bayrağının yanında açmayı çok istediğini söyledi.

AVRUPA ŞAMPİYONU UNVANI İLE GİDİYOR

Tokyo öncesi kendisini hazır hissettiğini ifade eden Eray Şamdan şu şekilde konuştu: Gerçekten çok büyük emekler verildi. Son iki buçuk yılda 23 farklı puanlama maçında mücadele ettim. Son olarak Paris’te büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğumu elde ederek olarak Tokyo vizesi aldım.

MİLLİ TAKIMDA TEK YUMRUK OLDUK

Olimpiyatlara kendimi oldukça hazır hissediyorum. Yaklaşık 1 aydır Erzurum’da kamp yaptık. Havası, otelin imkanları, çalışma şartlarımız gerçekten çok iyiydi. Milli takımdaki antrenörlerim ve arkadaşlarımla birlikte tek yumruk olduk. İnanıyorum ki ilk kez mücadele edeceğimiz olimpiyat oyunlarında en fazla madalya getiren branş olacağız.

ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM

Milli takımımızda bir birinden önemli hocalarım ve arkadaşlarım var. 8 kilonun 7’sinde tatamiye çıkacağız. Hepimiz Tokyo’ya odaklandık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak Türk bayrağımızı dalgalandırmak ve tabii ki kendi adıma Kocaelispor atkısını Tokyo’da açmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

ETKİLENMEMEM LAZIM

Karate branşı olimpiyatlarda ilk kez yer alacak. Bu açıdan da kilomda ilk karate olimpiyat şampiyonu olma fırsatı da var. Daha önce sık sık karşılaştığım, bir birimize üstünlük sağladığımız rakiplerimle mücadele edeceğim. Kuşkusuz oranın yani olimpiyatların havası bambaşka olacak. Kesinlikle bunun heyecanına kapılmadan, sadece sporumu ve rakibimi düşünerek hareket edeceğim.

ERAY ŞAMDAN KİMDİR?

Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde karateye başladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün karatecisi. Babası Adnan Şamdan’ın öğrencisi. Sürati ve tekniği ile ona "Rüzgarın Oğlu" da deniyor. 5 Avrupa şampiyonasında rakiplerine puan vermeyen tek sporcu olma özelliği ile Uluslararası Karate Federasyonu tarihine geçti.

KARİYERİ BOYUNCA ZİRVEDE

Kariyerinde 10 Türkiye şampiyonluğu var. Türkiye'yi ilk kez 2011 yılında Karadeniz Hazar Ülkeleri Turnuvası'nda temsil etti. 2012'de Azerbaycan'da yapılan Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda ümitler kumite 52 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu, sonraki üç yıl içerisinde 4 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Toplamda da 7 kez Avrupa şampiyonu oldu.

200’DEN FAZLA MADALYASI VAR

12-15 Kasım 2015'te Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılan 9. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nı ve ilk kez yer aldığı 21 yaş altı grubunda 60 kiloda dünya şampiyonu oldu. 2014’ten beri Avrupa’nın zirvesinden inmedi, bu yıl büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Karate Premier Lig ve Seri A’da 3 Altın, 2 Gümüş ve 7 de bronz madalya kazandı. Ulusal, uluslararası ve bölgesel turnuvalarda 200'den fazla madalyası kazandı.