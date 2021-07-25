MediaMarkt’tan klima alacaklara kritik ipuçları

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile beraber evlerinde ya da yazlıklarında serin bir yaz geçirmek isteyenler klima arayışına başladı. Bu konuda birçok çeşidi tüketicinin beğenisine sunan MediaMarkt, ideal klima seçimi için dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için derledi.Klima satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, odanın büyüklüğü. Ayrıca odanın güney ya da kuzey cephesine bakıp bakmadığı da alınacak klimanın gücünü etkileyen unsurlararasında. Klimalar genel olarak duvar tipi, salon tipi ve mobil klima olarak üçe ayrılıyor.

EN YAYGIN OLANI DUVAR TİPİ

Kullanılacak alanın uygunluğuna ve ihtiyaca göre seçim yapmak kritik. Örneğin duvar tipi klimalar gerek soğutma gerek ısıtma açısından en yaygın kullanılan klima tipi. Ancak kimi yerlerde dış ünite kullanılamadığı için mobil klima tercih ediliyor. Salon tipi klimalar ise yüksek kapasitesi ve elektrik bağlantıları nedeniyle çoğunlukla iş yerleri, fabrikalar, hastaneler ve ibadethaneler gibi yerlerde kullanılıyor. Mobil klimalar ise dış ünite bulundurmaması ve portatif olarak da kullanılabilmesi nedeniyle ihtiyaçla doğru orantılı olarak ön plâna çıkabiliyor.

ENERJİ TASARRUFUNA DİKKAT

Klimanın sahip olduğu enerji tasarrufu sınıfı ve modlar da diğer dikkat edilmesi gereken noktalar. Enerji sınıfına göre daha az ya da fazla enerji tüketen klimalar arasından ihtiyacınıza uygununu seçmek kritik. Klimalar en tasarruflulara göre A+++, A++, A+, A olarak 4 enerji sınıfına ayrılıyor. Enerji sınıfının yanı sıra inverter özelliğine sahip olması ortamın istenen sıcaklık seviyesine geldiğinde düşük enerji seviyesiyle çalışmasını sağlıyor.

YAYGIN SERVİS AĞINA BAKIN

Merak edilen bir başka konu ise garanti süreleri. MediaMarkt’ta yer alan tüm klimaların 2 ile 5 yıl arasında garantileri bulunuyor. Markaların servis ağı bulundurması yasal zorunluluk olmakla birlikte yaygın servis ağına sahip markaların tercih edilmesi, sezonda montaj hizmetinin çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor.

MONTAJ VE KURULUM HİZMETİ DAHİL OLMALI

Satın alımdan sonra kurulum ve montaj da bir diğer önemli konu. MediaMarkt bünyesinde satılan tüm klimaların ücretsiz kurulum ve montaj hizmeti var. Ancak bunun için montajın yapılacağı yerde elektrik tesisatının hazır olması, ürün paketinden çıkan kablo ve borunun ölçüsüne uyumlu olması gibi koşullar her firmada bulunuyor.

HER KESEYE UYGUN KLİMA VAR

MediaMarkt’ta klima fiyatları modeli, markası, BTU değerlerine göre değişim göstermekle birlikte 3.500 TL – 18.000 TL arasında değişiyor.

UZMANINA TEMİZLETİN

Klima temizliği ise en çok tartışılan konuların başında. Belirli aralıklarla bakım yapılması gereken klimalarla ilgili online mecralarda yayınlanan videolar üzerine kişiler temizliği kendileri yapsa da cihazın arızalanması, garanti kapsamından çıkması ya da kullanılan kimyasallar vs. nedeniyle sağlığı da riske edebileceği için bu işi yetkili servise yaptırmak en doğru yöntem.