Başiskele’deki çalışmalar 11,5 milyon TL’ye mal olacak

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Başiskele ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı. İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde başlanılan içmesuyu ve yağmursuyu çalışmaları yaklaşık bir yıl sürecek.

8 MAHALLEDE ÇALIŞMA

İSU, ihalesini yaptığı proje kapsamında 8 mahallede altyapı hatlarını baştan sona yenileyecek. Aydınkent, Sahil, Barbaros, Körfez, Servetiye, Karşı,Yuvacık Yakacık, Kazandere ve Yeniköy Mahallelerinde yapılacak olan altyapı çalışmalarında 32.5 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı, 2,6 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı 1.2 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 36,3 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattı imalatı yapılacak.

11,5 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

Belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde boru döşeme imalatlarına başlandı. Yapılacak olan çalışmalar kapsamında Yeniköy Mahallesi’nde 6 bin 35 metre uzunluğunda içmesuyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy Kolej,Cevizlikcaddelerinde ve İnan ile Begüm sokaklarındaki yüzey sularını toplamak ve dereye bağlantısı sağlamak için 1200 mm çapında betonarme borular kullanılarak toplam 1,2 km uzunluğundaki yağmursuyu hattı inşa ediliyor.Proje kapsamında kullanılacak düktil font borular İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bozulan yolların üstyapı çalışmaları da İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Altyapı hatlarının yenilenmesi, kullanılacak borular ve üstyapı yenileme çalışmalarıyla birlikte proje, toplam 11,5 milyon TL’ye mal olacak. Çalışmaların, 2022 yılının haziran ayında tamamlanması planlanıyor.