25 Tem 2021 - 15:37- Gündem G: 25 Tem 2021 - 15:39

Başiskele’deki çalışmalar 11,5 milyon TL’ye mal olacak

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Başiskele’de altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı. Altyapı hatlarının yenilenmesi, kullanılacak borular ve üstyapı yenileme çalışmalarıyla birlikte proje, toplam 11,5 milyon TL’ye mal olacak.
Başiskele’deki çalışmalar 11,5 milyon TL’ye mal olacak mask

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Başiskele ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladı. İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde başlanılan içmesuyu ve yağmursuyu çalışmaları yaklaşık bir yıl sürecek.

8 MAHALLEDE ÇALIŞMA

İSU, ihalesini yaptığı proje kapsamında 8 mahallede altyapı hatlarını baştan sona yenileyecek. Aydınkent, Sahil, Barbaros, Körfez, Servetiye, Karşı,Yuvacık Yakacık, Kazandere ve Yeniköy Mahallelerinde yapılacak olan altyapı çalışmalarında 32.5 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı, 2,6 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı 1.2 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 36,3 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattı imalatı yapılacak.

11,5 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

Belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde boru döşeme imalatlarına başlandı. Yapılacak olan çalışmalar kapsamında Yeniköy Mahallesi’nde 6 bin 35 metre uzunluğunda içmesuyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yeniköy Kolej,Cevizlikcaddelerinde ve İnan ile Begüm sokaklarındaki yüzey sularını toplamak ve dereye bağlantısı sağlamak için 1200 mm çapında betonarme borular kullanılarak toplam 1,2 km uzunluğundaki yağmursuyu hattı inşa ediliyor.Proje kapsamında kullanılacak düktil font borular İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bozulan yolların üstyapı çalışmaları da İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Altyapı hatlarının yenilenmesi, kullanılacak borular ve üstyapı yenileme çalışmalarıyla birlikte proje, toplam 11,5 milyon TL’ye mal olacak. Çalışmaların, 2022 yılının haziran ayında tamamlanması planlanıyor.
# İSU, proje

25 Tem 2021 - 15:37 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.026.954 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele’deki çalışmalar 11,5 milyon TL’ye mal olacak mask
Başiskele’deki çalışmalar 11,5 milyon TL’ye mal olacak
Bilinçsiz havuz kullanımı göz sağlığını bozabiliyor mask
Bilinçsiz havuz kullanımı göz sağlığını bozabiliyor
Yaz aylarında cilt rahatsızlıklarına dikkat mask
Yaz aylarında cilt rahatsızlıklarına dikkat
Başkan Turan, bayramı ziyaretlerle tamamladı mask
Başkan Turan, bayramı ziyaretlerle tamamladı
Kartepe’de bayram şenliği devam etti mask
Kartepe’de bayram şenliği devam etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 15 adet daire satışa sunuldu mask
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 15 adet daire satışa sunuldu
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL