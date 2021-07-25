25 Tem 2021 - 15:38- Siyaset G: 25 Tem 2021 - 15:39

DEVA Körfez’den Tugay Polat’a ziyaret

DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ve yönetimini ağırlayan KÖGYAR-DER Başkanı Tugay Polat’ı ziyaret etti
DEVA Körfez’den Tugay Polat’a ziyaret mask

Körfez ilçede özellikle eğitim alanında yaptığı destek çalışmaları ile bilinen ve ilçe siyasetinin tanınmış simalarından olan Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği (KÖGYAR-DER) Başkanı Tugay Polat’a tebrik ziyaretleri sürüyor. Aynı zamanda İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığında teşkilat başkanlığı görevi de devam eden Polat, geçtiğimiz günlerde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe yönetimini ağırladı.

DESTEK SÖZÜ VERDİ

Derneğin Tütünçiftlik Petrolcüler İş Hanı’nda bulunan merkezinde gerçekleşen ziyarette DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Gerçekleşen buluşma sırasında konuk başkan Bozkurt, yeni dernek başkanı Polat’ı seçilmesi dolayısıyla başarılar diledi ve eğitim alanında yapılacak her çalışma için kendisine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.
# eğitim, İyi Parti, yardım

25 Tem 2021 - 15:38 - Siyaset

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