Millet Kıraathanesi’ne yoğun ilgi

Karamürsel Belediyesi tarafından KARSAD (Karamürsel Su Altı Sporları Derneği) binasında faaliyete açılan Millet Kıraathanesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Millet Kıraathanesi’ne gelen vatandaşlar belediye tarafından ücretsiz ikram edilen çaylarını yudumlarkenkitap okuma ve satranç oynama fırsatı da buluyor. Ziyaretçiler, Millet Kıraathanesi’nin çok güzel olduğunu belirterek belediye ekibine teşekkür etti.