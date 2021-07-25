Belediye Derincespor sıkı başladı

3. Lig’de ilimizi Darıca Gençlerbirliği ile birlikte temsil edecek olan Belediye Derincespor’da yeni sezon görkemli bir şekilde açıldı. Önce yeni transferlerini basına tanıtan sarı lacivertliler ardından sahaya indi ve hazırlıklarına resmen başladı.
POLİGON’A YERLEŞTİLER
Kurban bayramının sona ermesi ile birlikte toplanan 2021-2022 model Belediye Derincespor’da hazırlıklar Teknik Direktör Fatih Uygun nezdinde başladı. Derince Poligon Tesisleri’ne yerleşen sarı lacivertliler önce yeni transferleri basına duyurdu, ardından sahaya indi. Takım 6 Ağustos’a kadar Derince çalışacak ve Bolu Von Otel’de kampına devam edecek. Dış transferde kadrosuna etkili isimleri katan Derince’de transferin devam edeceği ifade edildi.
DERİNCE’NİN YENİ TRANSFERLERİ
Hasan Güleryüz – Sağ ve Sol bek –35 yaşında
Mert Somay – Santrfor – 35 yaşında
Kadir Torbacı – Ön libero – 27 yaşında
Berkay Çakır – Stoper – 27 yaşında
Uğurcan İkikardeş – Kanat Forvet – 23 yaşında
Abdülkadir Sönmez – Orta saha – 22 yaşında
Taha Ayan – Kaleci – 22 yaşında
Ufukcan Engin –Orta saha – 22 yaşında
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.