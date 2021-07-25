25 Tem 2021 - 15:40- Spor G: 25 Tem 2021 - 15:41

Belediye Derincespor sıkı başladı
Belediye Derincespor sıkı başladı mask
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3. Lig’de ilimizi Darıca Gençlerbirliği ile birlikte temsil edecek olan Belediye Derincespor’da yeni sezon görkemli bir şekilde açıldı. Önce yeni transferlerini basına tanıtan sarı lacivertliler ardından sahaya indi ve hazırlıklarına resmen başladı.

POLİGON’A YERLEŞTİLER

Kurban bayramının sona ermesi ile birlikte toplanan 2021-2022 model Belediye Derincespor’da hazırlıklar Teknik Direktör Fatih Uygun nezdinde başladı. Derince Poligon Tesisleri’ne yerleşen sarı lacivertliler önce yeni transferleri basına duyurdu, ardından sahaya indi. Takım 6 Ağustos’a kadar Derince çalışacak ve Bolu Von Otel’de kampına devam edecek. Dış transferde kadrosuna etkili isimleri katan Derince’de transferin devam edeceği ifade edildi.

DERİNCE’NİN YENİ TRANSFERLERİ

Hasan Güleryüz – Sağ ve Sol bek –35 yaşında

Mert Somay – Santrfor – 35 yaşında

Kadir Torbacı – Ön libero – 27 yaşında

Berkay Çakır – Stoper – 27 yaşında

Uğurcan İkikardeş – Kanat Forvet – 23 yaşında

Abdülkadir Sönmez – Orta saha – 22 yaşında

Taha Ayan – Kaleci – 22 yaşında

Ufukcan Engin –Orta saha – 22 yaşında

 

 

 

25 Tem 2021 - 15:40 - Spor

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