İlçeyi yasa boğan ölüm! Yaşar Tozdemir hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Körfez Kuzey Mahallesi Şehit Erdi Demirer Sokak adresinde ikamet eden eski demir ustası 56 yaşındaki Yaşar Tozdemir’den haber alamayan torunu, dedesini kontrol etmek üzere evine girince kendisini hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tozdemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evden incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Tozdemir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Mahallede çok sevilen ve her fırsatta insanları eğlendirmesiyle bilinen Yaşar Tozdemir, bir süredir kağıt toplayarak geçimini sağlıyordu. İlçenin en eski demir ustalarından olan Yaşar Tozdemir, 2 çocuk ve 5 torun sahibi idi. Tozdemir’in sabah saatlerinde bakkala gittiği ve eve geri döndükten sonra dinlenmek üzere yattığı kanepede yaşamını yitirdiği belirlenirken kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.