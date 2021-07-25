Alınan bilgiye göre Körfez Kuzey Mahallesi Şehit Erdi Demirer Sokak adresinde ikamet eden eski demir ustası 56 yaşındaki Yaşar Tozdemir’den haber alamayan torunu, dedesini kontrol etmek üzere evine girince kendisini hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tozdemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evden incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Tozdemir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Mahallede çok sevilen ve her fırsatta insanları eğlendirmesiyle bilinen Yaşar Tozdemir, bir süredir kağıt toplayarak geçimini sağlıyordu. İlçenin en eski demir ustalarından olan Yaşar Tozdemir, 2 çocuk ve 5 torun sahibi idi. Tozdemir’in sabah saatlerinde bakkala gittiği ve eve geri döndükten sonra dinlenmek üzere yattığı kanepede yaşamını yitirdiği belirlenirken kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
25 Tem 2021 - 15:46- Gündem Güncelleme: 25 Tem 2021 - 15:51
İlçeyi yasa boğan ölüm! Yaşar Tozdemir hayatını kaybetti
Körfez Kuzey Mahallesinde ikamet eden ve mahalle sakinleri tarafından sevilen 56 yaşındaki Yaşar Tozdemir, evinde ölü olarak bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.