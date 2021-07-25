Mesut Şahin'in acı günü

Yakın zaman önce koronavirüse yakalan Mehmet Şahin hastaneye kaldırılmış ve kalbi krizi geçirmişti.İkinci defa yine kalp krizi geçiren Şahin, sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahaleler sonucu hayata geri döndürüldü. Şahin, üçüncü kez kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Uzun yıllardır pazar esnaflığı yapan Mehmet Şahin'in cenazesi dün öğle namazına müteakip Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Cami'nden kalınan namazın ardından Katçalı Köy Mezarlığına defnedildi.