Yakın zaman önce koronavirüse yakalan Mehmet Şahin hastaneye kaldırılmış ve kalbi krizi geçirmişti.İkinci defa yine kalp krizi geçiren Şahin, sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahaleler sonucu hayata geri döndürüldü. Şahin, üçüncü kez kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Uzun yıllardır pazar esnaflığı yapan Mehmet Şahin'in cenazesi dün öğle namazına müteakip Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Cami'nden kalınan namazın ardından Katçalı Köy Mezarlığına defnedildi.
25 Tem 2021 - 16:05- Gündem Güncelleme: 25 Tem 2021 - 16:06
Mesut Şahin'in acı günü
Yeni Kocaeli Gazetesi İmtiyaz sahibi Mesut Şahin'in babası Mehmet Şahin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.