Kaza, İzmit D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali K. idaresindeki 41 AFH 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle demir bariyerlere çarptı. Kazada Cumali K. yaralanırken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla da olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
25 Tem 2021 - 16:51- Asayiş Güncelleme: 25 Tem 2021 - 16:54
D-100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
İzmit D-100 karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, trafikte aksamalar meydana geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.