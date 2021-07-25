25 Tem 2021 - 16:51- Asayiş G: 25 Tem 2021 - 16:54

D-100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İzmit D-100 karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, trafikte aksamalar meydana geldi.
D-100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı mask

Kaza, İzmit D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali K. idaresindeki 41 AFH 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle demir bariyerlere çarptı. Kazada Cumali K. yaralanırken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla da olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# kaza, sağlık

25 Tem 2021 - 16:51 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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