Yediemin otoparkları ağzına kadar doldu

Hem hacizli yakalamalı araçların hem de trafikten men edilen araçların çekildiği yediemin otoparkları dolmak üzere. Binlerce aracın yer aldığı otoparklar ile ilgili sürecin yavaş işlediği belirtilirken birçok araç sahibi ise hacizli yakalamalı araçlarını ya da trafikten men edilen araçlarını çekilen otoparklardan almıyor. Bir diğer yandan vatandaşın maddi durumu da araçların sayılarının artmasını etkiliyor. İcra nedeniyle otoparklara çekilen araçlar için vatandaşlar borçlarını ödeyememesi sebebiyle araçlarını geri alamıyor.

TEKNE, TRAKTÖR, OTOBÜS

Pandemi sürecinde bazı otoparklarda herhangi bir artış olmadığı belirtilirken bazı otopark işletmecileri ise önceki yıllara oranla araçların 3 kat arttığını ifade etti. Pandemi sürecinde araç sayılarının artmadığı ancak azalma da olmadığı ifade edilirken lüks araçların kısa sürede satıldığı ancak düşük ücretli ya da eski araçların uzun süredir yediemin otoparklarında durduğu belirtildi. Bir diğer yandan otoparklarda sadece otomobil ya da motor değil aynı zamanda tekne, traktör, bir dönem belediye otobüsü olarak kullanılan otobüs de dikkat çekti.

“HACİZLİ ARAÇ SAYISI 3 KAT ARTTI”

Yediemin otoparkı olan Doğan Otopark işletmecisi Murat Bayram konuyla ilgili, “2004 yılından beri otoparkımızda duran araç var. İzmit geneli 5 adet yediemin otoparkı var 5’i de dolu. Yaklaşık bin otomobil bin adet de motor var. Pandemi sürecinde millet kredi çekip ödeyemediği için hacizli araç sayısı 3 kat arttı” dedi. Otopark görevlisi Fikret Doğan ise “Bu araçlar ile ilgili bir an önce gereğinin yapılmasını istiyoruz. Yetkililerin buna el atmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“MİLLİ EMLAK’TAN ÇALIŞMA YAPMASINI İSTİYORUZ”

Bir diğer yediemin otoparkı işletmecisi 41 Otopark işletmecisi Batuhan Dönge ise pandemiden dolayı araçlara yakalama kararı konulamadığını belirterek, “Yakalama konulamaması nedeniyle bir azalış mevcut. Otoparklar doldu. Yeni gelen, lüks araçlar satılıyor ancak eskiden kalan araçlar ya da düşük değerli araçlar satılamıyor. Buradaki en eski araç 2012 yılından kalma. Milli Emlak’ın bu konuda daha fazla çalışma yapmasını istiyoruz. Otoparkımızda bin otomobil binden fazla ise motor var” dedi.