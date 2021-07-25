İzmit Kent 1’in seçimi mahkeme kararı ile iptal

İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan Kent Konut 1’inci etapta sular durulmuyor. Toplam 10 blok ve onlarca evin bulunduğu sitede yaklaşık 500 bin lira civarında yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan site yönetimi kongresinin kanunsuz olduğunu iddia eden Ömer Misir isimli vatandaş durumu mahkemeye taşıdı. Kocaeli 4’üncü Sulh mahkemesinde görülen davada 19 Temmuz tarihinde yapılan genel kurul toplantısının iptaline karar verildi.

BÜYÜK İDDİALAR

Mahkeme kararı metnini çoğaltıp bütün sitede dağıtan Misir, siteye müdür olarak işe giren Sefa B. isimli şahsın kendi hesabına fazladan para aktardığını ifade etti. Müdür ve yönetimin bir yıl süren görevinde yaklaşık 500 bin lira siteyi borca soktuğunu iddia eden Misir, müdürün işten çıkarıldığı tarihte siteye ait olan bilgisayarların da çalındığını iddia etti.

“KENDİ HESABINA FAZLADAN PARA ÖDEMESİ YAPTI”

Site sakinlerine bir bilgilendirme metni dağıtarak iddialarını sıralayan Misir, “İki yıl önce sitemize Sefa B. adli bir müdür çalışmaya başlatıldı. Deneme süresi sonundaMisir, yapmış olduğum analizlere dayanarak güvensiz ve usulsüz işler yapan bir kişilik olduğu izlenimi oluşması sebebiyle çalışmasını istemedim. On yöneticiden altı tanesi çalışması yönünde karar verdiler. Yaptığım araştırmalarda kendi hesabına fazladan para ödemesi yaptığını tespit ettim. Bütün yöneticilere söyledim, kabul edilmedi. Nitekim ayni kişi işten çıkarıldığı gün site bilgisayarını çaldığı söylenilmektedir. Yönetim tarafından acaba hakkında neden hiçbir işlem yapılmadı ve adli kurullara haber verilmedi” dedi.

“500 BİN LİRA BORÇ”

İddialarını sürdüren Misir, “Seçim kararı alındı, sahtekar müdür ve destekçileri yönetim planında olmayan bir seçim gerçekleştirdiler. Bende kanunsuz bu durumu mahkemeye taşıdım Temmuzda mahkeme yapılan seçimin iptaline kararına hükmetti. Dolayısıyla bir yıl boyunca yönetici olduğu zannedenlerin yönetici olmadıkları da ortaya çıkmış oldu. Bu bir yıl boyunca yapılan başıboş harcamalarla siteyi 450.000-500.000 bir borca soktukları söyleniyor. Usulsüz seçim yapanlar bu borçtan sorumludurlar. Ayrıca bir yıl boyunca aidat ödemeyen yönetici olduğunu zanneden bu kişiler aidatlarını faizi ile ödeme durumundadırlar. Mahkeme yargılama giderleri de kendileri tarafından ödenmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

“KAYYUM İSTEME HAKKIMIZ VAR”

Misir açıklamasının devamında ise “Mahkeme kararını bile dinlemeyen bu şahıslar neyin peşinden koştuklarını açıklamak zorundadırlar. Yönetici olmadıkları halde nasıl seçim kararı alıyorlar anlamış değilim. Bundan sonra yapılması gereken birlikte kanunlar çerçevesinde kat malikleri karar verecektir. Şu an daire başı borç 800-900tl arasında gözüküyor. Yapılmış bu borcu kabul kabullenmeyeceğiz mahkemeden bilirkişi isteyip şişirilmiş faturalar kontrol edilecek. Görevlerini ihmal edenler hakkında yasal haklarımızı kullanacağız. Son olarak, ilan edilen seçim yasal kurallar içermiyor. Sadece kendilerinin seçilmesi için bir tezgahtan ibaret. Siteye kayyum isteme hakkımız da var. Bu konuyu sizlerle konuştuktan sonra değerlendireceğiz” şeklinde konuştun.