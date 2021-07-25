Vergi yapılandırması sürüyor: Son gün 31 Ağustos

İzmit Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri, idari para cezaları, pazar yeri ücretleri, kira ve ecrimisil gelir vergisi borçları olan vatandaşların borçlarını yapılandırıyor. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yazılı olarak veya izmit.bel.tr internet adresinden yapılandırma başvurusunda bulunabilir.
18 TAKSİT İMKANI VAR
Peşin veya 6, 9, 12 ile 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri sunan İzmit Belediyesi, Belsa Plaza Hizmet Binası’ndaki Gelir Birimi, kaymakamlık (Bekirpaşa), Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe veya Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelerde 31 Ağustos 2021 Salı günü mesai bitimine kadar yapılandırmalarını yapılabileceğini açıkladı. Ödemelerin banka ve PTT kanalıyla gerçekleştirilebileceği, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden de sıra beklemeden yapılabileceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.