Vergi yapılandırması sürüyor: Son gün 31 Ağustos

İzmit Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri, idari para cezaları, pazar yeri ücretleri, kira ve ecrimisil gelir vergisi borçları olan vatandaşların borçlarını yapılandırıyor. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yazılı olarak veya izmit.bel.tr internet adresinden yapılandırma başvurusunda bulunabilir.

18 TAKSİT İMKANI VAR

Peşin veya 6, 9, 12 ile 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri sunan İzmit Belediyesi, Belsa Plaza Hizmet Binası’ndaki Gelir Birimi, kaymakamlık (Bekirpaşa), Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe veya Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelerde 31 Ağustos 2021 Salı günü mesai bitimine kadar yapılandırmalarını yapılabileceğini açıkladı. Ödemelerin banka ve PTT kanalıyla gerçekleştirilebileceği, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden de sıra beklemeden yapılabileceği belirtildi.