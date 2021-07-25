Belediye Derincespor tempo artırdı

3. Lig’de ilimizi Darıca Gençlerbirliği ile birlikte temsil edecek olan Belediye Derincespor’da tempo artıyor.
GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN
Kurban bayramının sona ermesi ile birlikte toplanan 2021-2022 model Belediye Derincespor’da hazırlıklar Teknik Direktör Fatih Uygun nezdinde sıkı bir şekilde devam ediyor. Derince’de yer alan Poligon Tesisleri’ne yerleşen sarı lacivertliler günde iki antrenman yapıyor.Derince temsilcisi 6 Ağustos’a kadar Derince’de çalışacak ve ardından Bolu Von Otel’de hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Dış transferde kadrosuna başarılı futbolcuları katan Derince’de çalışmaları yöneticiler de yakından takip ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.