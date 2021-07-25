25 Tem 2021 - 19:00- Spor G: 25 Tem 2021 - 19:02

Belediye Derincespor tempo artırdı

Erdem ÖVÜÇ
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Belediye Derincespor tempo artırdı mask
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3. Lig’de ilimizi Darıca Gençlerbirliği ile birlikte temsil edecek olan Belediye Derincespor’da tempo artıyor.

GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN

Kurban bayramının sona ermesi ile birlikte toplanan 2021-2022 model Belediye Derincespor’da hazırlıklar Teknik Direktör Fatih Uygun nezdinde sıkı bir şekilde devam ediyor. Derince’de yer alan Poligon Tesisleri’ne yerleşen sarı lacivertliler günde iki antrenman yapıyor.Derince temsilcisi 6 Ağustos’a kadar Derince’de çalışacak ve ardından Bolu Von Otel’de hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Dış transferde kadrosuna başarılı futbolcuları katan Derince’de çalışmaları yöneticiler de yakından takip ediyor.

25 Tem 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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