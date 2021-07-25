Belediye Derincespor’un yenileri dikkat çekiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Belediye Derincespor kadrosuna 8 futbolcu kattı. Genç ve deneyimli futbolcuları harmanlayan sarı lacivertliler elindeki bütçe ile en sağlıklı kadroyu kurmaya gayret ediyor.

DERİNCE’NİN YENİ TRANSFERLERİ

Hasan Güleryüz – Sağ ve Sol bek –35 yaşında

Mert Somay – Santrfor – 35 yaşında

Kadir Torbacı – Ön libero – 27 yaşında

Berkay Çakır – Stoper – 27 yaşında

Uğurcan İkikardeş – Kanat Forvet – 23 yaşında

Abdülkadir Sönmez – Orta saha – 22 yaşında

Taha Ayan – Kaleci – 22 yaşında

Ufukcan Engin –Orta saha – 22 yaşında