25 Tem 2021 - 19:01- Spor G: 25 Tem 2021 - 19:03

Belediye Derincespor’un yenileri dikkat çekiyor
Belediye Derincespor’un yenileri dikkat çekiyor mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Belediye Derincespor kadrosuna 8 futbolcu kattı. Genç ve deneyimli futbolcuları harmanlayan sarı lacivertliler elindeki bütçe ile en sağlıklı kadroyu kurmaya gayret ediyor.

DERİNCE’NİN YENİ TRANSFERLERİ

Hasan Güleryüz – Sağ ve Sol bek –35 yaşında

Mert Somay – Santrfor – 35 yaşında

Kadir Torbacı – Ön libero – 27 yaşında

Berkay Çakır – Stoper – 27 yaşında

Uğurcan İkikardeş – Kanat Forvet – 23 yaşında

Abdülkadir Sönmez – Orta saha – 22 yaşında

Taha Ayan – Kaleci – 22 yaşında

Ufukcan Engin –Orta saha – 22 yaşında

25 Tem 2021 - 19:01 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.026.954 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Belediye Derincespor tempo artırdı mask
Belediye Derincespor tempo artırdı
Belediye Derincespor sıkı başladı mask
Belediye Derincespor sıkı başladı
Denizalp apar-topar Bolu’ya çağrıldı mask
Denizalp apar-topar Bolu’ya çağrıldı
Taha Batuhan şoku mask
Taha Batuhan şoku
Kombineler bu cuma satışta mask
Kombineler bu cuma satışta
Yeni Dobra ordusu mask
Yeni Dobra ordusu
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL