Belediye Derincespor’un yenileri dikkat çekiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Belediye Derincespor kadrosuna 8 futbolcu kattı. Genç ve deneyimli futbolcuları harmanlayan sarı lacivertliler elindeki bütçe ile en sağlıklı kadroyu kurmaya gayret ediyor.
DERİNCE’NİN YENİ TRANSFERLERİ
Hasan Güleryüz – Sağ ve Sol bek –35 yaşında
Mert Somay – Santrfor – 35 yaşında
Kadir Torbacı – Ön libero – 27 yaşında
Berkay Çakır – Stoper – 27 yaşında
Uğurcan İkikardeş – Kanat Forvet – 23 yaşında
Abdülkadir Sönmez – Orta saha – 22 yaşında
Taha Ayan – Kaleci – 22 yaşında
Ufukcan Engin –Orta saha – 22 yaşında
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.