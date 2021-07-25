25 Tem 2021 - 19:48- Gündem G: 25 Tem 2021 - 19:51

Vaka sayısı fırladı! Korkutan artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Temmuz 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı fırladı! Korkutan artış sürüyor mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Temmuz verilerine göre, 223 bin 837 test yapıldı.

14 BİNİ DE AŞTI

Vaka sayılarında ise korkutan atış sürüyor. Son 24 saatte, 14 bin 230 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 55 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 211 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun.” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.61, ikinci doz ortalaması yüzde 36.80, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 66 milyon 142 bin 804 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

# sağlık, aşı, covid-19, fahrettin koca

25 Tem 2021 - 19:48 - Gündem

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