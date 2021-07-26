Ata sporumuz Güreşin kalbi Sekapark er meydanında atacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 13.’sü için geri sayım başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği ata sporu güreşlere Türkiye’nin en önemli 60 başpehlivanının katılımı ile 1.000'in üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek bu önemli organizasyon 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Dev organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Ahmet Taşçı adına düzenleniyor.
ER MEYDANI ALANINDA İNCELEME
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca Türkiye'nin en önemli 60 başpehlivanının yanı sıra 1.000’in üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek bu önemli organizasyonda çalışmalar tüm hızı ile sürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın Tertip Komitesi Başkanlığı’nda Barış Çoban, Yusuf Yüksel, Alparslan Arslan, Doç. Dr. Levent Atalı, Ömer Aslantaş, Rıdvan Kara tertip komitesi üyeleri Sekapark er meydanı alanında hazırladıklarını sürdürüyor. Tertip Komitesi organizasyona katılacak güreşçilere Kovid-19 testi uygulanacağını ve test sonuçları negatif olan sporcuların müsabakalara katılmalarına izin verildiğini kaydetti.
41 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTIN KEMER
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası pehlivanların podyuma çıkacağı Sekapark Altın Kemer'de Türkiye'nin en iddialı pehlivanları Ali Gürbüz, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Tanju Gemici, Recep Kara, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil, Osman Aynur, Yıldıray Akın’ın katılması bekleniyor. Sekapark Er Meydanı’nda saat
08.30'da başlayacak güreşler 21.00'de sona erecek. Bu yıl boylarında dereceye girecek pehlivanlara toplam 500 bin lira para ödülü dağıtılacak. Şampiyon pehlivan, Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenmiş özel hazırlanmış ve 41 bin TL değerindeki altın kemerin de sahibi olacak. 14 farklı kategoride yapılacak yağlı güreşlerde her boyda dört madalya ve para ödülü verilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eses - ypın devasa organıasyonlar yapınkı eylule kapanalım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.