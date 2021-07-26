Büyükşehir’den Çınarlı Camii'ne özel sundurma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde bulunan 1826 yılında yapılan tarihi Urgancı Ahmet Çelebi Camii’ne, (Baç Çınarlı Camii) özel sundurma yaptı. Belediyenin kendi imkanlarıyla yaptığı sundurma cami cemaatinin de beğenisini topladı.
TARİHİ DOKUYA UYGUN
Kocaeli’nin simgelerinden biri olma özelliğini taşıyan ve Baç Çınarlı Camii olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camii, 2017 yılında hasarlı olduğu için yıkılmış. Tarihi dokusu korunarak yeniden inşa edilmişti. Bu yıl başında yeniden ibadete açılan caminin eksik olan sundurması cami cemaatinin isteği üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yapıldı.
BÜYÜKŞEHİR’İN KENDİ İMKANLARIYLA YAPILDI
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan sundurma tarihi caminin dokusuna uygun olarak tasarlandı. Ahşap malzeme kullanılan sundurma cami cemaatinin de beğenisini topladı. Başkan Büyükakın’a teşekkür eden cami cemaati, Büyükakın’ın Çınarlı camiine önemli bir eser bıraktığına dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.