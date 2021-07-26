Tatil için Avusturya'dan Türkiye'ye gelen Ayhan Ö. (39), eşi Filiz Ö. (38) ve çocukları Anıl Ö. (6) ile akrabaları Emre G. (13), yüzmek için Babalı Mahallesi'ndeki Dikili bölgesinde denize girdi. Yükselen dalgalar nedeniyle denizdekiler boğulma tehlikesi geçirince çevrede bulunanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2'si çocuk 4 kişiyi denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan 2'si çocuk 4 kişinin, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kocaeli'de aralarında Dikili bölgesinin de bulunduğu bazı noktalarda, hava koşulları nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana denize girilmesine kısıtlama getirilmişti.
26 Tem 2021 - 09:24- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2021 - 10:03
Yüzmenin yasak olduğu bölgede 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Kandıra'da aşırı rüzgar ve dalga nedeniyle yüzmenin yasaklandığı bölgede denize giren 2'si çocuk 4 kişi, boğulmak üzereyken ekiplerce kurtarıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.