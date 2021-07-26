Camii İmam Hatibi hayatını kaybetti

1 yıldır kolon kanseri ile mücadele eden Başiskele Hasan Gazi Camii İmam Hatibi 34 yaşındaki Enes Durmazgider vefat etti. 2 çocuk babası Durmazgider'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı şu ifadelere yer verdi: "Sabır ve metaneti kürsülerimizden öğütlerken musibet başımıza geldiğinde hiç de kolay olmadığını anlıyoruz. Her ölüm erkendir ve geride bıraktıkları için büyük bir kederdir. Başiskele Müftülüğü Hasan Gazi Camii İmam-Hatibi Kıymetli Meslektaşımız Enes Durmazgider (34) Hocamız uzun zamandır mücadele ettiği amansız hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Enes Hocamız meslek hayatı boyunca güzel hizmetler geride bırakmayı şiar edinmiş ve amansız hastalık kendisine bulaştığında da sabrı ve metaneti kuşanarak hem mücadelesine dört elle sarılmış hem de hizmetlerine devam etmiş örnek bir meslektaşımızdır.”