1 yıldır kolon kanseri ile mücadele eden Başiskele Hasan Gazi Camii İmam Hatibi 34 yaşındaki Enes Durmazgider vefat etti. 2 çocuk babası Durmazgider'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı şu ifadelere yer verdi: "Sabır ve metaneti kürsülerimizden öğütlerken musibet başımıza geldiğinde hiç de kolay olmadığını anlıyoruz. Her ölüm erkendir ve geride bıraktıkları için büyük bir kederdir. Başiskele Müftülüğü Hasan Gazi Camii İmam-Hatibi Kıymetli Meslektaşımız Enes Durmazgider (34) Hocamız uzun zamandır mücadele ettiği amansız hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Enes Hocamız meslek hayatı boyunca güzel hizmetler geride bırakmayı şiar edinmiş ve amansız hastalık kendisine bulaştığında da sabrı ve metaneti kuşanarak hem mücadelesine dört elle sarılmış hem de hizmetlerine devam etmiş örnek bir meslektaşımızdır.”
26 Tem 2021 - 09:59- Gündem Güncelleme: 26 Tem 2021 - 10:02
Camii İmam Hatibi hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sezgin Hoca - allah c,c rahmet eylesin mekanı cennet olsun, Rabbim geride kalanlara sabırlar versin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.