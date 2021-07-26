Tarhan: “Kocaeli’de kültür ve sanata daha çok yatırım yapılmalı”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, bir şehrin ekonomik olarak büyümesinin o kentin halkının refah seviyesine maddi anlamda katkısı kadar, şehrin kültürel kalkınmasının da kent halkının refah ve mutluluk düzeyinin artmasındaki katkısına dikkat çekti.

“DEVLETE EN FAZLA KAZANÇ SAĞLAYAN ŞEHİRİZ”

Kocaeli’nin komşusu olan Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova arasında en yüksek nüfusa sahip il olduğunun altını çizen Tarhan “2020 yılı TÜİK verilerine göre Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 997 bin 258. Yani yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa sahip Kocaeli’nin nüfusu gün içinde çalışmaya gelen insan sayısını da dikkate aldığımızda 2 milyonu aşıyor. Ekonomik verilere baktığımızda, ilimizin Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki payının İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra 150,1 milyar TL ile 4.büyük il olduğunu görüyoruz. Kocaeli aynı zamanda yüzde 90,96’lık vergi tahakkuku ile birinci sırada yer almaktadır. Açıklanan 2020 yılı nüfus verilerine göre Kocaeli’nin kişi başı ödediği vergi 45 bin 286 TL’dir. Türkiye ortalamasının 9 bin 963 TL olduğu göz önüne alındığında, Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile ortalamanın kat kat üzerine çıkarak her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yine devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur. Ama hizmet alma konusunda ne yazık ki o kadar şanslı değiliz.” dedi.

“KOCAELİ’DE 29 BİN 809 KİŞİYE 1 SİNEMA, 9 KİŞİYE 1 KİTAP DÜŞÜYOR.”

“Kocaeli İstanbul ile sınır olmasının dezavantajını yaşıyor” diyen Tarhan, şehre sanayi yatırımlarının yanı sıra kültür-sanat yatırımı yapılmasının önemini vurguladı. Tarhan “TÜİK’in yani devletin resmi istatistik kurumunun verilerine baktığımızda görüyoruz ki Kocaeli’de 67 sinema var yani 29 bin 809 kişiye 1 sinema düşüyor. Yanı başımızdaki Yalovada bu rakam 16 bin 283. Kütüphaneler söz konusu olduğunda bu rakam daha da içler acısı durumda. Kocaeli, halk kütüphanelerinde kişi başına düşen kitap sayısı itibariyle Türkiye ortalamasının çok gerisinde kaldığı gibi, Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova’nın da çok gerisinde. Okumayan bir toplum ilerleyemez diyoruz. Halkın ücretsiz kitap temin edebileceği halk kütüphanelerinde yeterli kitap yok. Rakamlara baktığımızda Türkiye’de halk kütüphanelerindeki toplam kitap sayısının toplam nüfusa oranı 4 kişiye 1 kitap düştüğünü görüyoruz. Bu rakam Bolu’da 1,5 kişi, Düzce’de 3,1 kişi, Yalova’da 4,3 kişi ve Sakarya’da 6 kişi. Kocaeli’de ise 9 kişiye 1 kitap düşüyor.” diyerek TÜİK verilerine dikkat çekti.

“PARTİ PROGRAMIMIZDA DA HALKIN KULLANIMINA AÇIK KÜTÜPHANELERİN YAYGINLAŞTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ.”

Tarhan Kocaeli’de ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarının bilgi ve eğitimde olduğunun altını çizerek “Eğitimin ilk safhasından başlayarak ve hayatın da yaşam boyu sürecek bir öğrenme süreci olduğunu dikkate alarak bilginin kaynağı olan kitapların ve kütüphanelerin bir şehrin gelişimine katkısı olacağı yadsınamaz bir gerçek. Ama ne yazık ki şehrimizde bu imkan kısıtlı” dedi.

Tarhan, halk kütüphanelerinin ve buradaki kitapların sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini hatırlattı. Tarhan, bu konuya verdikleri öneme binaen CHP Parti Programında da halkın kullanımına açık kütüphanelerin yaygınlaştırılması hedefine yer verdiklerini söyledi.