Spor Çantasında Neler Olmalı?

Spor, insan ruhuna iyi geldiği kadar fiziksel sağlığa da iyi gelmektedir. Spor yaparak birçok sağlık probleminden kurtulabilir, sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Birçok spor branşı bulunmaktadır. Yapacağınız spora göre spor çantanızda olması gereken eşyalar değişmektedir. Her spor için gerekli olan eşyalar da farklılık gösterir. Genel olarak spor çantasında olması gereken eşyalar şu şekildedir; fazladan kıyafet koymak oldukça önemlidir. Spor taytı, spor şortu, spor t-shirtü, sporcu atleti gibi spor kıyafetlerinizin yedekleri olmalıdır. Günlük giyeceğiniz kıyafetlerinde yedeğini koymanız sizin için önemlidir. Acil bir yere gitmeniz gerektiğinde yedek kıyafetiniz ile temiz bir şekilde gidebilirsiniz. Özellikle spordan sonra giyeceğiniz ceket gibi şeyler kaslarınızın ısınmasında yardımcı olacaktır. Su matarası ya da su şişesi koymanız gereken önemli şeylerden birisidir. Spor yaparken kaybedeceğiniz su ve ter sizin susamanıza yol açacak. Su ihtiyacınızı karşılamak için gerekli olacaktır. Yanınızda atıştırmalık gıdalar bulundurmanız gerekmekte. Yaptığınız antrenman süresine göre glikoz depolamanız gerekmektedir. Smoothie ve badem sütü koyarak yanınızda bulundurabilirsiniz. Fındık, fıstık, muz, elma gibi gıdalarda çantanızda olabilir. Spor çantanıza koymanız gereken bir diğer şey ise deodoranttır. Spor sonrası duş alamazsanız en büyük yardımcınızın spor çantasında bulunan deodoranttır. Spordan sonra acil durumlarınız için gününüzü kurtaran bir eşyadır. Bu yüzden spor çantanızda mutlaka olması gerekir. Kulaklık ve şarj aletiniz kesinlikle spor çantasına konmalıdır. Müzik, ruhun gıdasıdır. Spor yaparken müzik dinlemek insanları daha çok motive etmekte. Bu yüzden kulaklığınız kesinlikle yanınızda olmalı bu sayede istediğiniz müzikleri egzersiz sırasında dinleyebilirsiniz. Telefonunuzun şarjı bitebilme ihtimalini göz önüne alarak şarj aletinizi koymalısınız. Bir başka koymanız gereken eşya ise saç bantları ya da saç tokalarıdır. Saçlarınızın dağınık olması spor yaparken sizi zorlayabilir. Özellikle koşuyorsanız bu durum sizin için can sıkıcı olacaktır. Bu yüzden saç tokası ve saç bantları koymalısınız. En önemli eşyalardan olan spor ayakkabısı. Spor ayakkabılarının yapıları yapılan spora göre farklılık göstermektedir. Günlük kullandığımız spor ayakkabılarını spor yaparken kullanmamalıyız. Koşu için koşu ayakkabılarını, yürüyüş için yürüyüş ayakkabılarını, basketbol için basketbol ayakkabıları gibi yaptığımız spor ile ilgili ayakkabıları kullanmalıyız. Bu sayede daha az efor sarf edecek ve daha fazla yaptığımız spordan verim alacağız. Eğer sporda ağırlık çalışıyorsanız, spor bileklikleri, dizlik, ayak bilekleri gibi spor aksesuarlarını kullanmanızı öneririz. Ağırlık için ellerinizin kaymasını önleyecek olan eldivenleri spor çantanıza koymalısınız. Bu sayede kendi güvenliğinizi sağlamış olacaksınız. Unutmayın, güvenlik her şeyden önce gelir. En önemli spor eşyalarından bir diğeri ise spor çorabıdır. Spora giderken giydiğiniz çoraplar ile spor yapmamalısınız. Gün boyu ayağınızda bulunan bakteriler zamanla koku yapabilir, çatlak, mantar gibi sorunlar oluşturabilir. Bu yüzden spora geldiğinizde mutlaka yedek spor çorabınız olsun. Hava alan kumaşlardan üretilen spor çorapları spor yaparken ayağınızın ayakkabı da daha rahat etmesine yardımcı olacaktır. Havlu bir sporda vazgeçilmez eşyalardandır. Spor yaparken ter atacağınız için havluya ihtiyaç duyacaksınız. Duş sonrası yine kurulanmak için bir havluya ihtiyacınız olacak. Bu yüzden mutlaka havlunuz spor çantanızda olmalıdır.

Yüzme Sporu İçin Gerekli Olan Eşyalar

Yüzme sporu her insanın aslında küçüklükten öğrendiği bir spordur. Hemen hemen herkes gittiği tatillerde dahi yüzmüştür. Özellikle çocukların gelişimi ve tüm vücudun kaslarını çalıştırmak için önemli olan yüzme sporunda da gerekli olan, unutulmaması gereken birçok eşya vardır. Bu eşyalardan en önemlisi erkek deniz şortu ya da kadınların kullandığı mayo/bikini eşyalarıdır. Spor çantanızda yedek olarak iki mayo, deniz şortu, bikini vs. koyabilirsiniz. Herhangi bir kötü durumda giyilecek yedek mayonuz olması sizi daha rahat hissettirecektir. Eğer tecrübeli yüzücü iseniz yüksek teknoloji ile üretilen yarışma mayolarını da tercih edebilirsiniz. Ancak, herhangi bir yüzücü iseniz ve bu sporu hobi olarak yapıyorsanız bu tarz mayolar almanıza gerek yoktur. Yüzme için spor çantanızda kesinlikle yüzücü gözlüğü bulundurmalısınız. Yüzücü gözlüğünüzün, gözünüze baskı yapmamasına özen gösterin. İz bırakan ya da sıkan gözlükler, göz çevrenize iz yapabilir. Eğer havuzda yüzüyorsanız bir diğer önemli eşya ise yüzme bonesidir. Genellikle yüzücü boneleri plastik olduğu için kopma ihtimali yüksektir. Bu yüzden yanınızda yedek yüzücü bonesi bulundurmalısınız. Kulak ve burun tıkacı yüzerken sizlere yardımcı olacaktır. Eğer kulağınıza ve burnunuza fazla su kaçıyorsa bu durumu önlemek için kulak ve burun tıkacı kullanabilirsiniz. Havuzda yüzüyorsanız bir diğer bulundurmanız gereken eşya ise terliktir. Havuz kenarlarına çıplak ayakla basmanız kaygan zemin olduğu için kaymanıza sebep olabilir. Bu yüzden kesinlikle spor çantanıza terlik koymalısınız. Yüzme sonrası duş alacağınız için havlu koymalısınız. Kişisel bakım ürünlerinizi, duş ürünlerinizi çantanıza koymalısınız. Kendinize yedek kıyafet koyabilirsiniz. Her türlü acil duruma karşı yedek kıyafet koymanız sizin yararınıza olacaktır. Eğer ileri seviye yüzücü iseniz antrenman ekipmanları; el paleti, şnorkel, ayak paleti vs eşyaları spor çantanıza koymalısınız. Yüzmeye yeni başladıysanız eğer yüzmenize yardımcı olacak eşyalar edinebilirsiniz. Örneğin; tahta, makarna, kolluk, simit gibi yüzme materyallerini kullanabilirsiniz. Eğer açık havuzlarda yüzüyorsanız kesinlikle güneş kremi çantanıza koymalısınız. Güneş teninizi yakacağı için canınız acıyabilir ve güneş ışınlarından zarar görebilirsiniz. Su ve yiyecek kesinlikle çantanıza koymalısınız. Yüzme sonra acıkma hissi oldukça yaygındır. Fazla efor harcayacağınız için acıkırsınız. Kan şekerinizin düşmemesi için açlığınızı bastıracak meyve, kuru yemiş, sandviç gibi yiyecekleri çantanıza koymalısınız.

Yüzmek birçok insana sağlıklı hissettirmektedir. Birçok bel, boyun vs. sağlık problemlerinde yüzme doktorlar tarafından da önerilmektedir. Spor insanın hayatında sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır. Bu yüzden spor yapmak insan sağlığı için önem arz etmekte.