26 Tem 2021 - 10:40- Gündem G: 26 Tem 2021 - 10:45

İzmit Turgut Mah.de 444 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Turgut Mah.de 444 m² arsa mahkemeden satılık
İzmit Turgut Mah.de 444 m² arsa mahkemeden satılık mask

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Turgut Mah. 4331 Ada, 10 Parsel, 444 m2 arsa cinsinde taşınmaz, üzerinde üç adet ikişer katlı bina olduğu, binaların mevcut durumu dosyada belli, kullanır vaziyette bulunduğu, İzmit merkezine yakın, her türlü belediye hizmetlerinden yararlandığı, imar durumun Konut alanı, ayrık nizam 4 kat taks:0,4 kaks:1,2 olduğu, daha fazla bilginin dosyanın öğrenilmesi gerektiği.

26 Tem 2021 - 10:40 - Gündem

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