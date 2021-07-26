26 Tem 2021 - 10:45- Gündem G: 26 Tem 2021 - 10:47

Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak mask

Beykent Üniversite; Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği  Fakültesi,   Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacak. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

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# sağlık

26 Tem 2021 - 10:45 - Gündem

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