:İstanbul İli, Beylikdüzü İlçe, 651 Ada, 2 Parsel, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 62 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı satışa konu taşınmaz, kapalı otoparklı, sosyal donatı alanlı, Yeşilkent 2 Sitesinde bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu yapı, bodrum kat+ zemin kat+ 15 normal kattan oluşan betonarme karkas bina olup, takribi 20 yaşındadır. Bina konut tefrişlidir.
26 Tem 2021 - 10:46- Gündem Güncelleme: 26 Tem 2021 - 10:49
Beylikdüzü'nde 192 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Beylikdüzü'nde 192 m² dubleks daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.