26 Tem 2021 - 10:46- Gündem G: 26 Tem 2021 - 10:49

Beylikdüzü'nde 192 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Beylikdüzü'nde 192 m² dubleks daire icradan satılık
Beylikdüzü'nde 192 m² dubleks daire icradan satılık mask

:İstanbul İli, Beylikdüzü İlçe, 651 Ada, 2 Parsel, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 62 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı satışa konu taşınmaz, kapalı otoparklı, sosyal donatı alanlı, Yeşilkent 2 Sitesinde bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu yapı, bodrum kat+ zemin kat+ 15 normal kattan oluşan betonarme karkas bina olup, takribi 20 yaşındadır. Bina konut tefrişlidir.

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26 Tem 2021 - 10:46 - Gündem

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