26 Tem 2021 - 11:01- Gündem G: 26 Tem 2021 - 11:07

Denizde yüzerken kalp krizi geçirdi
Denizde yüzerken kalp krizi geçirdi mask

Derince Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden Yasin Taş (45) Ulaşlı sahilinde yüzerken kalp krizi geçirdi. Taş'ın fenalaşması sonrasında çevredekiler durumu hemen  sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Taş yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası olan Yasin Taş’ın cenazesi Yenikent Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk, sağlık

26 Tem 2021 - 11:01 - Gündem

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