Prof. Akhan: Aşı olmayanlar virüse karşı çok savunmasız

Türkiye'de yeni tip corona virüs ( Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Ancak vaka sayılarının son 24 günde yüzde 132 artışa geçmesine rağmen, aşılamaya ilgi istenen düzeyde değil. Son verilere göre ülkede 23 milyon kişi henüz hiç aşı olmadı. 17 milyon kişi ise 2. doz aşılarını yaptırmadı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, vaka sayılarındaki artışa ve salgının bu sürecinde aşılı olmanın önemine dikkat çekti.

"VİRÜS YÜKÜ ÇOK YÜKSEK"

Ana hedefin temelde iki doz aşı olmak olduğunu belirten Prof. Dr. Akhan, "Aşısızlar, virüsle son derece savunmasız karşılaşacak. Şu düşünce çok yanlış; ben virüsle karşılaşmam çok iyi korunuyorum. Böyle bir şey yok. Virüs yükü çok yüksek" dedi. Aşısızların daha savunmasız olduğunu söyleyen Akhan, aşı olmayan kişilerin klinik seyri değiştirebileceğini kaydetti.

"AŞI OLANLARA AYRICALIK YAPILMALI"

"Aşılı ve aşısız kontrolünün iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle okullarda buna gerek olacak" diyen Akhan, "Aşılılar kendilerini koruyorlar ve daha hafif geçirecekler. Belli bir yerde karta ihtiyaç olacak. Hangi aşı olursa olsun iki dozunu tamamladıysa ayrıcalık yapılmalı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"OKULLAR AÇILMALI"

Servis şoförü ve okul çalışanları dahil okulla temas edecek herkesin 2 doz aşı yaptırmasının zorunlu olması gerektiğini savunan Prof. Dr. Akhan, şunları söyledi: "Çocukların aşılanması da çok önemli. Dünyada 12-17 yaş arasına uygulanmaya başlandı. Önümüzdeki ayda bu virüsün adının konması, aşının tamamlanması için en yapılması gereken şey okulların açılması. Bunun için gereken eksikliklerin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum."