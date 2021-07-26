Büyükşehir’e Maldivler tepkisi! “Aklımızla dalga geçiyorlar”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından İzmit Körfezinin turkuaz renkli fotoğraflarını paylaşarak Maldivlere benzetmişti. Büyükşehir paylaşımında “Sen Kocaelisin ne öle Maldivler gibi havalar” ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra turkuaz rengin denizde yaşayan canlıların en önemli besin kaynaklarından biri olan planktonlar nedeni ile olduğu ortaya çıkmıştı.

“AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR”

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Maldivler benzetesine tepki gösteri. Konu ile ilgili paylaşım yapan Taşdemir, şunları söyledi: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aklımızla dalga geçiyor. İzmit Körfezi’ni 2004’ten bu yana pisliğe bulayan Büyükşehir Belediyesi müsilajın baş sorumlusu olduğunu unutmuş gibi hareket ediyor.

“MALDİVLERİ SEVDASINI İYİ BİLİYORUZ”

Bugün plankton nedeniyle Körfez’in rengi değişti. Belediye körfezi Maldivlerle bir tutan bir paylaşımda bulundu. Biz bunların Maldiv sevdasını çok iyi biliyoruz. 2012 yılında eski başkanları İbrahim Karaosmanoğlu Maldivlere deniz uçağı bakmaya gidiyorum diyerek günlerce tatil yapmıştı.

“MALDİVLER AKILLARDAN ÇIKMADI”

Belediye parasıyla, belediyenin pek çok bürokratı Maldivlerde tatil yaptı. İddiaları Kocaeli’yi deniz uçağı üssü yapmaktı. İstanbul’a uçan tek bir uçağa bile sahip çıkamadılar. Sekaparka yaptıkları, binlerce lira harcadıkları deniz uçağı iskelesi çürüdü. Deniz uçağı hayal kaldı, Maldivler ise hala bunların akıllarından çıkmadı.

“TATİL YAPMAK İSTEYENLER VAR”

Sanıyorum ki belediyede yine Maldivlerde tatil yapmak isteyenler var. Bu halkın parasını daha fazla çarçur etmeyin. Körfezi benzeteceksiniz Türkiye’den bir sahile benzetin, bari tatiliniz ucuza gelsin. Yapmayın desek de yapacaksınız, bari ucuz yapın…”