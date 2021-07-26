Olay, Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nazım Demirci Caddesi'nde bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesine giren yılanı gören hane halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçede görülen yılanı bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaptıkları arama çalışmasında yılanın bahçeden kaçtığını belirledi.
26 Tem 2021 - 11:46- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2021 - 11:48
Evin bahçesine giren yılan korkuttu
Kartepe'de evin bahçesine giren yılan paniğe sebep oldu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanın kaçtığını tespit etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.