Evin bahçesine giren yılan korkuttu

Olay, Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nazım Demirci Caddesi'nde bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesine giren yılanı gören hane halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçede görülen yılanı bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaptıkları arama çalışmasında yılanın bahçeden kaçtığını belirledi.