Tellere sıkışan dobermanı itfaiye kurtardı

Olay, Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrolde aracını yıkayan vatandaş, doberman cinsi bir köpeğin petrolü çevreleyen tellerin arasında sıkıştığını fark etti. Hemen köpeğin yanına giden vatandaşlar, köpeği kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile köpeği tellerin arasından çıkardı. Aç, susuz ve bitkin olan köpeğe ciğer ve su veren vatandaşlar daha sonra köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayakta durmakta bile zorluk çeken köpeği tedavi etmek amacıyla Kandıra Hayvan Barınağına götürdü.
Aracını yıkarken köpeği fark ettiğini söyleyen Fatih Baydemir, "Köpeğin ağzını tellere sıkıştırdığını gördüm. İtfaiyeyi aradım ve itfaiye ekipleri ile birlikte köpeği tellerden çıkardık. Yemek aldım yemedi ama su ile bir şeyler yapmaya çalıştım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.