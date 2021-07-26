26 Tem 2021 - 11:49- Gündem G: 26 Tem 2021 - 11:52

Tellere sıkışan dobermanı itfaiye kurtardı

Kartepe'de petrolde istasyonunun çevre tellerine sıkışan ve durumu kötü olan doberman cinsi köpek için hem vatandaşlar, hem de itfaiye ekipleri seferber oldu. Bitkin ve kötü durumda olan köpek, sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.
Tellere sıkışan dobermanı itfaiye kurtardı mask

Olay, Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrolde aracını yıkayan vatandaş, doberman cinsi bir köpeğin petrolü çevreleyen tellerin arasında sıkıştığını fark etti. Hemen köpeğin yanına giden vatandaşlar, köpeği kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile köpeği tellerin arasından çıkardı. Aç, susuz ve bitkin olan köpeğe ciğer ve su veren vatandaşlar daha sonra köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayakta durmakta bile zorluk çeken köpeği tedavi etmek amacıyla Kandıra Hayvan Barınağına götürdü.

Aracını yıkarken köpeği fark ettiğini söyleyen Fatih Baydemir, "Köpeğin ağzını tellere sıkıştırdığını gördüm. İtfaiyeyi aradım ve itfaiye ekipleri ile birlikte köpeği tellerden çıkardık. Yemek aldım yemedi ama su ile bir şeyler yapmaya çalıştım" dedi.

# itfaiye

26 Tem 2021 - 11:49 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

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