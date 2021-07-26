KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanımını değerlendirdi

T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) verilerine göre temmuz ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.7 ile geçen yılın aynı ayına göre 6 puan, haziran ayına göre 0.1 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 70.3 ile geçen yılın aynı ayına göre 5.2 puan arttı, haziran ayına göre ise 0.8 puan azaldı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, temmuz ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Temmuz ayında ilimizde kapasite kullanım oranlarındaki azalışta bayram tatili ve otomotiv sektöründeki firmaların periyodik bakım için üretime ara vermeleri etkili oldu. Sektörlere baktığımızda ilimizde; kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

ANKET SONUÇLARI

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Temmuz ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının, ağustos ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 25’i ağustos ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 18’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 57’sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 26’sı dış siparişlerinin ağustos ayında arttığını belirtirken, yüzde 16’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 58’inde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.