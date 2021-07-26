Ankara'ya giden Aydın Ünlü resmi açıklamayı erteledi

9 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüten Aydın Ünlü 14 Temmuz tarihinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile görevden alınmıştı. Görevden alındıktan sonra bir süre ortalıkta gözükmeyen Ünlü, daha sonra sahibi olduğu Tramway Kafe’ye giderek işimin başındayım mesajı vermişti. Bu süreçte gazetelere açıklama yapmaktan kaçınan Ünlü 26 Temmuz tarihinde Genel Merkez ziyareti sonrası resmi açıklama yapacağını ifade etmişti. Kurban bayramı tatilinin son bulması ile eski İl Başkanı Aydın Ünlü, bugün Ankara’ya genel merkeze gitti. Genel merkez yöneticileri ile görüşen Ünlü’ye neden görevden alındığı açıklandı.
AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERE KALDI
Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Kocaeli İl eski Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli teşkilatlarında göreve gelecek yeni yapı için fikirlerimizi, görüşlerimizi genel merkezimize ilettik. Gerekli değerlendirmeleri yaptık. Bu hafta boyunca da değerlendirmeler sürer diye düşünüyorum. Bence bu haftadan sonraki hafta göreve gelecek isim açıklanır. Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştireceğim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Reizz - Tüh elindeki yetkiyi almışlar gidip gelip açıklama yapıyor.bu oyuncağı şimdi başkasına veriyorlar.hadi sil gozyaslarini
Hami Yıldırım - Gerek yok senden açıklama beklemiyoruz yeterki çek git ortalıkta dolaşma birinin ayağına takılabilirsin benden demesi.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.