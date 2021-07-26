Ankara'ya giden Aydın Ünlü resmi açıklamayı erteledi

9 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüten Aydın Ünlü 14 Temmuz tarihinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile görevden alınmıştı. Görevden alındıktan sonra bir süre ortalıkta gözükmeyen Ünlü, daha sonra sahibi olduğu Tramway Kafe’ye giderek işimin başındayım mesajı vermişti. Bu süreçte gazetelere açıklama yapmaktan kaçınan Ünlü 26 Temmuz tarihinde Genel Merkez ziyareti sonrası resmi açıklama yapacağını ifade etmişti. Kurban bayramı tatilinin son bulması ile eski İl Başkanı Aydın Ünlü, bugün Ankara’ya genel merkeze gitti. Genel merkez yöneticileri ile görüşen Ünlü’ye neden görevden alındığı açıklandı.

AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERE KALDI

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Kocaeli İl eski Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli teşkilatlarında göreve gelecek yeni yapı için fikirlerimizi, görüşlerimizi genel merkezimize ilettik. Gerekli değerlendirmeleri yaptık. Bu hafta boyunca da değerlendirmeler sürer diye düşünüyorum. Bence bu haftadan sonraki hafta göreve gelecek isim açıklanır. Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştireceğim” dedi.