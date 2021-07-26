26 Tem 2021 - 14:57- Siyaset G: 26 Tem 2021 - 15:02

Ankara'ya giden Aydın Ünlü resmi açıklamayı erteledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Ankara'ya giden Aydın Ünlü resmi açıklamayı erteledi mask

9 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürüten Aydın Ünlü 14 Temmuz tarihinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile görevden alınmıştı. Görevden alındıktan sonra bir süre ortalıkta gözükmeyen Ünlü, daha sonra sahibi olduğu Tramway Kafe’ye giderek işimin başındayım mesajı vermişti. Bu süreçte gazetelere açıklama yapmaktan kaçınan Ünlü 26 Temmuz tarihinde Genel Merkez ziyareti sonrası resmi açıklama yapacağını ifade etmişti. Kurban bayramı tatilinin son bulması ile eski İl Başkanı Aydın Ünlü, bugün Ankara’ya genel merkeze gitti. Genel merkez yöneticileri ile görüşen Ünlü’ye neden görevden alındığı açıklandı.

AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERE KALDI

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Kocaeli İl eski Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli teşkilatlarında göreve gelecek yeni yapı için fikirlerimizi, görüşlerimizi genel merkezimize ilettik. Gerekli değerlendirmeleri yaptık. Bu hafta boyunca da değerlendirmeler sürer diye düşünüyorum. Bence bu haftadan sonraki hafta göreve gelecek isim açıklanır. Önümüzdeki günlerde konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştireceğim” dedi. 
# Aydın Ünlü, MHP

26 Tem 2021 - 14:57 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Yorumlar

(2)
02

Reizz - Tüh elindeki yetkiyi almışlar gidip gelip açıklama yapıyor.bu oyuncağı şimdi başkasına veriyorlar.hadi sil gozyaslarini

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Temmuz 15:52
01

Hami Yıldırım - Gerek yok senden açıklama beklemiyoruz yeterki çek git ortalıkta dolaşma birinin ayağına takılabilirsin benden demesi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Temmuz 15:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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