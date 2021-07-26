26 Tem 2021 - 15:15- Gündem G: 26 Tem 2021 - 15:17

Karamürsel'de 1650 kurban kesildi

Karamürsel İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde 79, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bir mezbaha olmak...
Karamürsel'de 1650 kurban kesildi mask

Karamürsel İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde 79, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bir mezbaha olmak üzere 80 kurban kesim yeri bulunuyor. Geçen yıl 1200 büyükbaş ve 550 küçükbaş kurbanın kesildiği ilçede, bu yıl yüzde 9 azalma yaşandı. Mezbaha, geçici kurban kesim yerleri, evler ve bahçeler dahil olmak üzere kesim alanlarında bu yıl 1100 büyükbaş ve 550 küçükbaş kesildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karamürsel Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan kurban komisyonunca kurban kesim yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
# sağlık

26 Tem 2021 - 15:15 - Gündem

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