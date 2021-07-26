İki BioNTech aşısı arasında 8 haftalık ara, ideal koruma sağlıyor

Araştırma, 503 sağlık çalışanı üzerinde yapıldı. Buna göre üç haftalık aralıkla yapılan aşı, 10 hafta aralıkla yapılanla kıyaslandığında, daha az antikor ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, kısa ya da uzun aralık verilse dahi, BioNTech aşısının güçlü bir koruyuculuk sağladığını vurguluyor.Corona virüse karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının birinci ve ikinci dozları arasındaki uzun sürenin, vücudun bağışıklık sisteminde enfeksiyonla savaşan daha fazla antikor üretilmesini sağladığı belirlendi.

ÖLÇÜM YAPILDI

BBC'nin haberine göre, İngiltere hükümeti tarafından finanse edilen bir araştırma, Covid-19 aşılarının dozları arasındaki sürenin bağışıklığa etkilerini inceledi.Henüz hakem incelemesinden geçmeyen, ön baskısı yayımlanan araştırma, iki doz arasındaki sürenin uzatılmasının daha fazla antikor oluşumuna katkı sağladığını ortaya koydu.Araştırma için 2020'nin sonlarında ve 2021'in başlarında farklı aralıklarla iki aşı alan 503 Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelinin bağışıklık tepkileri karşılaştırıldı.Çalışanların kanlarındaki antikor seviyeleri, ikinci aşı dozundan bir ay sonra ölçüldü.

ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırma sonucunda Pfizer aşısının hem kısa hem de uzun doz aralıklarının, genel olarak güçlü bağışıklık tepkileri oluşturduğu görüldü.Virüsü bağlayabilen ve hücrelere bulaşmasını durdurabilen nötrleştirici antikorların, 3 hafta aralıkla aşılananlara oranla 10 hafta aralıklı aşılananlarda daha fazla üretildiği tespit edildi.Araştırmaya göre, ilk dozdan sonra antikor seviyeleri düşerken, farklı bir bağışıklık hücresi türü olan T-hücrelerinin seviyeleri yüksek kaldı.Uzun aralıklı aşılanmada daha az T-hücresine rastlanırken, araştırmacılar tarafından aynı aralıkta bağışıklık belleğini destekleyen yardımcı T-hücreleri adı verilen belirli bir türün daha yüksek bir oranda olduğu belirtildi.

"İNSANLAR İKİ DOZ AŞI ALMAK İSTİYOR"

Araştırmayı yapan ekibin liderlerinden, Oxford Üniversitesi'nden Prof. SusannaDuanchie, iki doz aşı uygulanmasının daha iyi olduğunu ancak ikinci dozun zamanlamasının koşullara bağlı olarak daha esnek olduğunu söyledi.8 haftayı en etkili nokta olarak gördüğünü belirten Duanchie, "Çünkü insanlar iki doz aşı almak istiyor ve şu anda ülkede çok fazla Delta varyantı var. Ne yazık ki, bu virüsün kaybolduğunu göremiyorum. Bunu, yapabileceğimiz en iyi korumayı elde etmekle dengelemek istiyoruz" dedi.

EN GÜÇLÜ KORUMA

Newcastle Üniversitesi'nden Doktor RebeccaPayne de çalışmanın sonucunda iki doz aşının Covid-19'a karşı en güçlü korumayı sağladığını gördüklerini belirtti.Aşıdan sorumlu bakan yardımcısı NadhimZahawi, çalışmadan elde edilen bulguların yalnızca İngiltere için değil, dünya için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

12 HAFTADAN 8 HAFTAYA

Zahawi, "Tüm yetişkinlere bir aşı sunmak için çabalarken, daha fazla insanı Delta varyantına karşı korumaya yardımcı olmak için doz aralığını Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi'nin (JCVI) tavsiyesine uyarak 12 haftadan 8 haftaya indirdik" dedi.İngiltere, aşılamanın ilk döneminde, iki doz arasında 12 haftalık bir ara uyguluyordu. Ancak aşılama programı yaş gruplarına yayıldığından, insanlar ikinci aşılarını 8 hafta sonra yaptırmaları için teşvik edilmişti. Konu hakkındaki ilk tavsiye doz aralıklarının 3 hafta olması yönündeydi.