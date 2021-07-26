Dijitalleşmeye 116 milyon TL destek

KOSGEB’in İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı üçüncü çağrısı bin 75 başvuru aldı. Yapılan başvurulardan 278’i desteklenmeye hak kazandı. 278 işletmeye yaklaşık 116 milyon TL destek sağlanacak. KOBİ’ler program kapsamında, imalat sanayinde nesnelerin interneti, endüstriyel robot ve akıllı sensör teknolojileriyle, siber güvenlik ve sanal gerçeklik gibi pek çok alanda desteklenecek.

300 BİN TL GERİ ÖDEMESİZ

Program ile işletmeler, 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL ‘ye kadar destek alabiliyor. Destek, projenin hayata geçmesi için gerekli olan personel, makine, teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor. KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50’sini harcama yapılmadan önce ödeyebiliyor. KOBİ’lerin destekten yararlanmak için en az 8, en fazla 20 ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor.