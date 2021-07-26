26 Tem 2021 - 15:20- Ekonomi G: 26 Tem 2021 - 15:22

TÜBİTAK 128 personel alacak
TÜBİTAK 128 personel alacak mask

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK)ResmiGazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

26 Tem 2021 - 15:20 - Ekonomi

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