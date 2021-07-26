TÜBİTAK 128 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK)ResmiGazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.