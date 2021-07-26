26 Tem 2021 - 15:22- Ekonomi G: 26 Tem 2021 - 15:24

Sektörlerin dikkatine! Tüketicinin güveni azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre; Haziran ayında 81,7 olantüketici güven endeksi, Temmuz ayında 79,5 oldu
Sektörlerin dikkatine! Tüketicinin güveni azalıyor mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 57,9

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran ayında 61,0 iken, Temmuz ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 57,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 82,9 iken, Temmuz ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 79,8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 86,0 iken, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 83,2 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Haziran ayında 96,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,1 oranında artarak 97,0 oldu.

26 Tem 2021 - 15:22 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.998.573 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sektörlerin dikkatine! Tüketicinin güveni azalıyor mask
Sektörlerin dikkatine! Tüketicinin güveni azalıyor
İGEME’den 500 bin yeni istihdam hedefi mask
İGEME’den 500 bin yeni istihdam hedefi
Dijitalleşmeye 116 milyon TL destek mask
Dijitalleşmeye 116 milyon TL destek
Sabancı holding CEO’su Cenk Alper: Yeni neslin Sabancısı olarak yola çıktık mask
Sabancı holding CEO’su Cenk Alper: Yeni neslin Sabancısı olarak yola çıktık
Türk Telekom görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor mask
Türk Telekom görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
MediaMarkt’tan klima alacaklara kritik ipuçları mask
MediaMarkt’tan klima alacaklara kritik ipuçları
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL